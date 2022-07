Liliana Lazar remporte le Prix Première 2010

La lauréate du PRIX PREMIÈRE 2010 est Liliana LAZAR pour son roman « TERRE DES AFFRANCHIS », publié aux éditions Gaïa. Son livre a été choisi par un jury d’auditeurs de LA PREMIÈRE, parmi une sélection de vingt premiers romans francophones.

Ce prix, doté de 5.000 €, réserve à Liliana Lazar un bel avenir littéraire. Arrivée en France en 1996, Liliana Lazar vit à Gap, aux pieds des Alpes. Elle écrit directement en français. Terre des affranchis est son premier roman.

« Un premier roman crépusculaire et drôle à la fois, traversé par la violence de l’Histoire toute proche et la magie des contes et légendes. Liliana Lazar réussit brillamment le mélange de l’intime et du politique, de la fable et du document. Elle nous emmène dans la Roumanie de Ceausescu, à l’orée de l’ère postcommuniste, sur les traces d’un personnage en quête de rédemption. Coup d’essai et coup d’éclat pour une jeune femme, née en Moldavie roumaine, qui a passé son enfance aux abords de la grande forêt, pleine de secrets, où son père était garde forestier et dans laquelle se situe l’essentiel de l’action du livre. » Laurent Dehossay, Culture Club (La Première)

« La répartie est célèbre : il y a trois règles à respecter pour écrire un bon roman, mais personne ne les connaît… Un seul critère est commun aux jurys des auditeurs du PRIX PREMIÈRE : que ce roman les fasse vibrer ! » Corinne Boulangier, Présidente du jury

