Les STUDIOS 40 et 41 de Média Rives - RTBF Liège

Média Rives, le site liégeois de la RTBF, situé à côté de la plus importante fédération wallonne de prestataires audiovisuels, le Pôle Image de Liège, inscrit la production audiovisuelle dans une perspective future.

Au centre de l’Europe, à 10 minutes d’un aéroport et de la célèbre gare Calatrava, Média Rives abrite notamment le plus grand et performant studio en fédération Wallonie-Bruxelles. 1200 m², de forme carrée, grill "marchable" à 13 mètres de haut, d’une polyvalence indéniable, il peut accueillir tous types d’émissions du grand aux multiples plateaux.

Tant les émissions de la télévision publique belge francophone, plaçant le contenu de programme au centre de ses préoccupations que

- vos productions audiovisuelles,

- vos tournages de films, téléfilms et séries,

- concerts,

- et tous types d’événements.

La proximité avec le Pôle Image de Liège –plus de 30 entreprises prestataires cinéma, broadcast et corporate - constitue un atout considérable facilitant toute production