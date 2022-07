EURO 2016 : Les matches des Diables sous-titrés en direct

Après avoir augmenté l'offre de programmes sous-titrés de la RTBF depuis mars 2016, la cellule Acess de la RTBF (pour "accessibilité") sous-titrera également en direct toutes les rencontres des Diables rouges avant et durant l'Euro 2016. Une initiative qui permettra à notre public malentendant de vivre les rencontres des Diables, y compris les matches amicaux !

En activant la page 888 du télétexte avec la télécommande, les sous-titres destinés aux personnes sourdes et malentendantes apparaissent à l'écran. Ces sous-titres concernent 400.000 personnes en Belgique francophone et peuvent également aider ceux qui désirent apprendre le français. A l’aide d'un programme de reconnaissance vocale, deux sous-titreurs se relayeront en alternance afin d’interpréter et retranscrire en direct les propos de Rodrigo Beenkens et Philippe Albert.

Voici les dates des matches qui seront sous-titrés sur La Une et RTBF AUVIO :

Les 3 matches amicaux :

Le samedi 28/06/2016 à 15h30 : Suisse - Belgique

Le mercredi 01/06/2016 à 20h25 : Belgique - Finlande

Le dimanche 05/06/2016 à 17h45 : Belgique - Norvège

Les rencontres de l'Euro 2016 (durant le premier tour et au-delà en fonction du parcours des Diables rouges) :