Les journalistes et animateurs de la RTBF joueront "Bossemans et Coppenolle"

Les animateurs et journalistes de la RTBF remonteront sur les planches au printemps dans la savoureuse comédie de Van Stalle et d’Hanswyck. Une pièce que son auteur Paul Van Stalle résumait ainsi : "C’est une parodie bruxelloise de "Roméo et Juliette", les Capulet sont les Molenbeekois et les Montaigu les Saint-Gillois... à moins que ce ne soit le contraire !"

Guy Lemaire, Caroline Veyt, Adrien Devyver, Hubert Mestrez et Sara de Paduwa sont à nouveau de la partie. Et des "petits nouveaux" relèvent avec eux ce défi : Véronique Barbier, Joëlle Scoriels, Eric Boever… et Sophie Delacollette. Et c’est Jérôme de Warzée qui incarne l'ineffable Amélie Van Beneden, mieux connue sous le sobriquet de "Madame Chapeau" ! Quant à la mise en scène, elle est à nouveau confiée à David Michels.

Il fut une époque où l’Union St-Gilloise et le Daring étaient les "grands" du football belge avec des supporters plutôt "fanatiques". Toute la pièce se déroule sur ce fond sportif avec les rivalités et les querelles que peuvent susciter l’appartenance à l’un ou l’autre club et dont seront victimes les braves Bossemans et Coppenolle. Léontine Coppenolle et Violette sont folles de foot et comme elles dominent leurs faibles compagnons, ceux-ci ne sont pas loin de partager leur folie, risquant de ruiner les espoirs de bonheur de Georgette et de Joseph, les enfants Coppenolle et Bossemans.

Fort heureusement, l’amour triomphera et permettra aux deux amis d’enfance de se réconcilier.

Il existe peu de pièces aussi "bon enfant" que "Bossemans et Coppenolle" qui est résolument une œuvre sans "prise de tête", ni philosophie, ni métaphysique mais avec un seul désir celui de faire rire !

Et on peut lui trouver d’illustres prédécesseurs ! Il y a du Shakespeare derrière "Bossemans et Coppenolle" mais aussi du Labiche pour la bonhomie souriante et l’esprit de ce pur vaudeville, et une situation, typiquement moliéresque, qui doit, bien entendu, se terminer par un happy-end et auquel nos animateurs et journalistes donneront une saveur particulière.

