Les infrastructures à Reyers

La "rue des décors" est un vaste espace polyvalent idéal pour l'organisation de vos événements avec un accès aisé pour les livraisons via camion.

Le studio 6

Le studio 6 possède une très bonne acoustique, un bon sol et des rideaux noirs. Le studio est actuellement occupé jusque janvier 2017 et ne sera plus disponible à partir de 2018.