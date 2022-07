Le magazine "Alors, on change !" primé aux Deauville Green Awards

C’est la meilleure façon de clôturer sa deuxième saison : le magazine de la RTBF « Alors, on change ! » remporte le premier prix du prestigieux festival « Deauville Green Awards » dans la catégorie « Changements climatiques et société », section « Documentaires », avec son numéro consacré aux pionniers de la transition.

Une reconnaissance importante car, dans la sélection officielle, " Alors, on change ! " faisait face à des concurrents d’un niveau particulièrement élevé, notamment français, canadiens et américains. Ce prix conforte et renforce la politique ambitieuse de la RTBF et des six télévisions locales partenaires d’ " Alors, on change ! " (Canal C, TéléMB, Canal Zoom, No Télé, TV Lux et Télé Vesdre) de miser sur la co-production d’un tel magazine.

Une fois par mois en télévision sur La Deux et une fois par semaine en radio sur La Première en collaboration avec l’émission " Utopia ", " Alors, on change ! " dresse quatre portraits d’acteurs de changements qui ont décidé de s’investir dans le développement durable et la transition énergétique et sociétale.

Alors, on change ? Eux l’ont fait !

www.rtbf.be/alorsonchange

www.facebook.com/alorsonchangeRTBF