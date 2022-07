Le Conseil d'administration réagit à la fermeture des chaînes de télévision et de radios publiques grecques

Le Conseil d’administration de la RTBF est consterné par la décision du Gouvernement grec de fermer les trois chaînes de la télévision et la radio publiques. Priver le peuple grec d'une source d'information indépendante, garante du pluralisme des médias, est une atteinte extrêmement grave à la démocratie. Plus largement, cette décision appauvrit la richesse et la diversité culturelle européenne. Le Conseil d’administration demande au Président du Conseil de l’Union européenne, M. Herman Van Rompuy, de mettre ce point à l'ordre du jour du prochain sommet. Il demande également au Premier ministre, M. Elio Di Rupo, de relayer au Conseil les inquiétudes des responsables de la RTBF. Enfin, le Conseil d'administration de la RTBF attend du président du parlement européen, M. Martin Schulz, qu'il donne écho, dans son assemblée, aux interpellations des nombreux parlementaires qui s'émeuvent de cette situation dramatique et inédite.