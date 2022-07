Laurent Mathieu : le nouveau visage du JT de la RTBF

A partir de la mi-octobre 2016, le JT comptera un nouveau visage parmi les présentateurs. Le journaliste Laurent Mathieu partagera dorénavant la présentation des JT du week-end avec Julie Morelle, en remplacement d’Anne Goderniaux. Le jeune journaliste de terrain relèvera bientôt ce nouveau défi sur La Une.

Après un master en sciences économiques doublé d’un master en journalisme (UCL), Laurent Mathieu se lance dans la profession à la fois sur les ondes radio de la RTBF et en presse écrite (La Meuse Namur, ING entreprise et Ethias).

Il s’essayera au media télé chez Canal C, la télévision régionale namuroise avant de faire partie des chroniqueurs de l’émission de la RTBF "Au quotidien".

Passionné, il continue l’aventure au sein des journalistes de l’équipe "On n’est pas des pigeons" et au sein du JT (en société, économie et info générale). Sa formation en économie, son goût pour l’investigation et sa réactivité ont également déterminé son implication au sein de l’émission "Questions à la Une" (Qui finance l’Islam en Belgique ? / Les travailleurs de Caterpillar / Argent et syndicats : pourquoi tant de secrets ? / L’argent va-t-il tuer le football ?) pour laquelle il continuera à travailler.