Lancement d'un nouvel appel à projets de séries belges

Suite au succès de son premier appel à projets lancé en juillet 2013 et afin de poursuivre la dynamique mise en place pour stimuler la création télévisuelle, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges invite à nouveau les producteurs indépendants à lui proposer des projets de séries de fiction destinés à une large audience en prime time sur La Une.

Centré cette fois sur la comédie et la dramédie ainsi que sur la série policière ou procédurale, le présent appel à projets vise notamment à diversifier les productions identitaires et populaires susceptibles d’être mises à l’antenne dans une case de fiction hebdomadaires pour les séries belges francophones.

Développant une proximité certaine avec le public, les projets de séries devront être en prise directe avec la société d’aujourd’hui et se faire l’écho de l’identité belge tout en reflétant des problématiques plus universelles aptes à susciter l’intérêt d’un public international. Ils devront comporter 10 épisodes bouclés de 52 minutes, les mini-séries et les séries feuilletonnantes n’étant pas recevables.

Le développement de ces séries de fiction s’insèrera dans un processus de création et de production innovant en Fédération Wallonie-Bruxelles, comportant notamment une écriture en ateliers et de nouvelles méthodes de production " à flux tendu " avec une intégration complète de la chaîne de post production.

Les dossiers de demande de soutien doivent être introduits avant le 14 août 2014, les projets refusés dans le cadre de l’appel à projets 2013 pouvant être représentés moyennant modifications substantielles et pour autant qu’ils respectent les genres imposés dans le cadre du présent appel.

En septembre prochain, le Comité de sélection constitué par la Fédération et la RTBF sélectionnera un maximum de dix projets qui pourront disposer d’une aide de 35.000 € maximum en vue du développement d’une bible complète, d’une version dialoguée d’un premier épisode, des synopsis des neuf épisodes suivants ainsi que d’un dossier artistique et financier.

Sur cette base, une deuxième étape de sélection, prévue en décembre 2014/janvier 2015, permettra de retenir un maximum de quatre projets à développer sous la supervision artistique de la RTBF, comportant notamment la réalisation d’un pilote court.

Lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’initiative de la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel Fadila Laanan, et la RTBF, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires.