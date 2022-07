La version française de « On n’est pas des pigeons » primée - © France Télévisions

Il y a deux ans, le concept de l’émission « On n’est pas des pigeons » s’exportait sur France 4 sous le titre « On n’est plus des pigeons ». Chez nos voisins, l’émission a récemment été récompensée du Prix de « Meilleur magazine/documentaire » à l’occasion de la cérémonie des Gold Prix de la TNT.

Diffusée sur France 4, la version hexagonale du magazine vient d’être primée à la première édition des Gold Prix de la TNT dans la catégorie "Meilleur Magazine/documentaire". Au sein de cette catégorie, l’émission était en compétition avec quatre autres programmes.

La cérémonie qui a récompensé les meilleurs programmes télévisés ainsi que les meilleurs animateurs du paysage audiovisuel français s’est déroulée le 9 juin au Théâtre Bobino de Paris.