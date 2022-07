La Une retransmet la commémoration du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz

Ce 27 janvier, avec la collaboration de Retour aux sources et de Transversales, La Une retransmet en direct dès 15h25 et jusqu’à 17h30, les commémorations officielles du 70e anniversaire de la libération du camp Auschwitz. Une cérémonie à laquelle assisteront de très nombreux chefs d’Etats et de gouvernements, dont nos souverains ainsi que le premier ministre et le ministre des affaires étrangères. Elodie de Sélys et Didier Delafontaine commenteront cet évènement en compagnie de leur invité Joël Kotek, politologue et historien belge.

Le 27 janvier 1945, les armées soviétiques ont libéré les camps de concentration d’Auschwitz et de Birkenau. Les déportés rescapés retrouvaient ainsi la liberté tandis que l’horreur commis dans les camps était révélée au monde entier. C’était il y a tout juste 70 ans.

Ce 27 janvier 2015, de très nombreux chefs d’Etats et de gouvernements assisteront aux cérémonies officielles de ce septantième anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Parmi eux, nos souverains accompagnés du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères. Une représentation des organisations de la Communauté juive de Belgique et des derniers survivants belges de Auschwitz-Birkenau feront également partie de la délégation belge.

Elodie de Sélys, présentatrice de l’émission dédiée à l’Histoire Retour aux sources ainsi que le journaliste Didier Delafontaine de l’émission de La Première Transversales commenteront cet évènement retransmis en direct sur La Une dès 15h25 (et en ligne sur le live center RTBF). Ils seront accompagnés de l’historien politologue Joël Kotek, spécialiste de l’histoire contemporaine et de la Shoah. Il est également membre du conseil d'administration du Musée juif de la Shoah de Malines.