La Trois rend hommage à Chantal Akerman

La cinéaste belge Chantal Akerman est décédée à l’âge de 65 ans. C’était une des réalisatrices belges les plus reconnues à l’étranger. La RTBF qui l’a toujours soutenue, bouscule ses programmes et rend hommage à cette cinéaste de renommée internationale ce soir dès 21h15 sur La Trois. On pourra ainsi découvrir un très beau documentaire-portrait coproduit par la RTBF : « I don't belong anywhere, le cinéma de Chantal Akerman », un film de Marianne Lambert dans lequel la cinéaste nous parle de son cinéma et qui résonne aujourd’hui comme une sorte de testament.

I don't belong anywhere, le cinéma de Chantal Akerman est le cinquième titre de la Collection "Cinéastes d’aujourd’hui" de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après Jaco van Dormael, Bouli Lanners, Thierry Michel, les frères Dardenne, honneur à une femme, Chantal Akerman une cinéaste de talent qui a incontestablement marqué le cinéma belge.

Dans son documentaire, la réalisatrice Marianne Lambert évoque avec elle quelques-uns des 40 films de cette cinéaste majeure.

De Bruxelles à Tel-Aviv, de Paris à New-York, le documentaire nous emmène sur les lieux de ses pérégrinations. Cinéaste expérimentale, nomade, elle nous fait partager son parcours cinématographique qui ne cesse de questionner le sens de son existence au risque de chercher son public ou de s’y confronter. Avec sa monteuse, Claire Atherton, elle précise les origines de son langage et de ses partis pris esthétiques. Un cinéma vivant, novateur et qui continue à influencer nombre d’artistes, comme en témoigne le réalisateur américain Gus Van Sant. Un cinéma profond et exigent comme en témoigne l’actrice française Aurore Clément dans les années 80 interpréta le rôle principal de son film " Les rendez-vous d’Anna ".

De New-York à Bruxelles en passant par Tel-Aviv ou Paris, Chantal Akerman a choisi de nous raconter l’histoire de sa vie, l’histoire de ses films.

I don't belong anywhere, le cinéma de Chantal Akerman: un documentaire profond et attachant qui donne envie de découvrir ou redécouvrir le cinéma de cette artiste majeure du cinéma belge.

Production : La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Artemis Productions en coproduction avec la RTBF / Proximus et le CBA