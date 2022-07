"La Trêve" et "Ennemi public" primées au festival Séries Mania à Paris

C’est la première fois que deux séries belges étaient présentées en compétition dans la catégorie francophone du Festival Séries Mania, qui s'est clôturé dimanche soir à Paris. Un jury composé de journalistes de la presse internationale y décernait trois prix : meilleure série, meilleure actrice, meilleur acteur. "La Trêve" et "Ennemi public" y ont donc convaincu les jurés.

"La Trêve" Meilleure Série francophone

La Trêve - © ZENO GRATON

"La Trêve", la série policière créée par Matthieu Donck, Stéphane Bergmans et Benjamin d'Aoust, a remporté le Prix de la Meilleure Série francophone. Sa diffusion sur La Une en février-mars dernier avait attiré une moyenne de 400 000 téléspectateurs. Ce succès d'audience s'est accompagné d'une reconnaissance critique et professionnelle. En outre, la série a récemment été vendue aux télévisions publiques française, flamande et suisse romande. D'autres négociations sont toujours en cours.