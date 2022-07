La RTBF rend hommage à la reine Fabiola

Ce vendredi 12 décembre, les médias de la RTBF couvriront largement les funérailles nationales de la reine Fabiola. A cette occasion, La Une et La Première proposent une opération commune. Une programmation spéciale est également prévue sur Musiq’3 et dans « C’est du Belge » sur La Une.

En télévision

La Une

- A 9h25, la rediffusion du documentaire "Fabiola, 5e Reine des Belges".

- De 8h30 à 13h00, retransmission en direct des funérailles nationales. En studio, François De Brigode et Eddy Caekelberghs suivront l’ensemble de la matinée en liaison avec les journalistes présents sur le terrain et en compagnie de nombreux invités dont Vincent Dujardin, historien à l’UCL, le Chanoine Eric de Beukelaer (Doyen de Liège), Gerald Watelet, présentateur de l’émission "C’est du Belge" et Christian Behrendt, constitutionnaliste.

- A 13h00 et à 19h30, les JT reviendront sur les événements de la matinée et de la journée.

- A 20h20, "C'est du Belge" consacrera son émission à cet évènement d’ampleur nationale. Gerald Watelet et Barbara Louys reviendront en images sur la personnalité de la reine Fabiola sur base d’images d’archives et de témoignages recueillis dans son entourage.

La Trois

- De 10h00 à 13h00 : retransmission en direct et en traduction gestuelle de la cérémonie