La RTBF et la VRT construisent l'avenir du site de Reyers

Le Conseil de l'administration de la RTBF a décidé de construire un nouveau bâtiment à l'arrière de son site bruxellois. Ce choix intervient le même jour que la décision prise par la VRT de demeurer également à Reyers.

Le Conseil d’Administration de la RTBF a voté, à l’unanimité de ses membres, le projet de reconstruction du site de Reyers. Un bâtiment de 41.000 mètres carrés sera érigé à l’arrière de nos bâtiments actuels sur le site du parking, à la limite de l’enclos des Fusillés. Ce bâtiment est appelé à répondre à tous les défis de la révolution numérique de façon à ce que nos équipes puissent disposer des meilleurs outils et plateformes de production dès 2020. Le projet sera financé sur le budget de l’Entreprise grâce à la vente des terrains et bâtiments non-utilisés dans le cadre de ce rédéploiement. Par la voix de sa Présidente de son Conseil d'administration, Bernadette Wynants, la RTBF s'est félicitée par ailleurs de la décision prise par la VRT de rester sur le site de Reyers et d’y construire, également, de nouvelles infrastructures adaptées à ses besoins. Cette décision va permettre le développement du campus média le plus performant de Belgique et la poursuite de collaborations et d’échanges éditoriaux entre les deux Services Publics. La RTBF, la VRT, la Région et la Commune ont travaillé en étroite collaboration pour valoriser le site de Reyers de façon harmonieuse et respectueuse des normes environnementales les plus exigeantes.