La direction de la RTBF désapprouve et condamne avec la plus grande fermeté les propos déshonorants et injurieux tenus mardi matin sur les antennes de VivaCité Charleroi par son animateur Alain Simons. Elle a décidé de suspendre Alain Simons de l’antenne jusqu'au mercredi 30 novembre 2016 inclus.