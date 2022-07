La RTBF déplore l’action judiciaire des Journaux francophones belges et des éditeurs de presse écrite

La RTBF a pris acte de la citation à comparaitre devant le Président du tribunal de Commerce de Charleroi, lancée par les Journaux francophones belges et les éditeurs de presse écrite.

Elle note ainsi que les Journaux francophones belges demandent au juge de faire cesser toute activité de presse écrite en ligne dans le chef de la RTBF. Concrètement, cela signifie mettre fin aux activités d’information écrite de la RTBF sur son site Internet www.rtbf.be/info, sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, sur les blogs de journalistes de la RTBF et via ses newsletters adressées à des abonnés du service public.

La RTBF déplore cette action judiciaire. Si elle devait aboutir, elle mettrait purement et simplement en péril une présence cohérente et crédible du service public sur les nouveaux médias. Cette mise en danger ne serait pas sans conséquence sur l’exercice par la RTBF de ses missions, sur sa place en Communauté française et sur le pluralisme de l’information qui y est proposée.

La RTBF rappelle que sa mission de service public de radio-télévision est pourtant de produire et diffuser des émissions, notamment d’information, tant en radio qu’en télévision, et, dans une perspective évolutive de sa mission et dans le respect de son contrat de gestion, sur tous les nouveaux médias numériques, en ce compris Internet et les différents réseaux sociaux, afin d’atteindre tous les citoyens de la Communauté française.

La RTBF regrette par ailleurs que l’action des Journaux francophones belges et les éditeurs de presse écrite s’inscrive en contradiction avec tout esprit de médiation et de dialogue. A ses yeux, celui-ci est pourtant indispensable pour que les acteurs de l’espace médiatique belge francophone puissent collaborer et exister ainsi renforcés dans un paysage où la concurrence, mondiale, bouscule les modèles traditionnels.

La RTBF, enfin, précise qu’elle défendra sa position, tout en rappelant sa confiance en la justice.