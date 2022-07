La RTBF augmente son offre de programmes sous-titrés

A partir du 21 mars 2016, les émissions d’information, de sports, de divertissement, de culture et la fiction produites par la RTBF deviennent plus accessibles. Chaque soir, les émissions phares de La Une seront désormais sous-titrées entre 18h30 et 21h00-22h00.

Poursuivant l’objectif de s’adresser à tous ses publics, la RTBF élargit son offre de programmes sous-titrés. La "Cellule Access" de la RTBF assure non seulement le sous-titrage, mais également l’interprétation en langue des signes de certains programmes. Grâce à une nouvelle technologie de reconnaissance vocale, l’offre de programmes sous-titrés diffusés par la RTBF peut désormais être considérablement étendue. Cette technologie permet au sous-titreur d’encoder les sous-titres au son de la voix, ce qui représente un précieux gain de temps et donne la possibilité de sous-titrer des programmes en direct.

A partir du 21 mars 2016, c’est donc toute une grille de programmes qui serasous-titrée chaque jour sur La Une entre 18h30 et 21h00-22h00.

Via la page 888 du télétexte, les émissions suivantes seront désormais sous-titrées en plus des journaux télévisés : les rendez-vous fiction, On n’est pas des pigeons, The Voice Belgique, Questions à la Une, Devoir d’Enquête, Une brique dans le ventre, C’est du Belge, Le Jardin Extraordinaire.

Dans les semaines suivantes, c’est également l’offre sportive de la RTBF qui sera sous-titrée. Ce sera le cas pour l’ensemble des matches des Diables rouges lors de l’EURO 2016, la finale de Roland Garros et certaines disciplines des Jeux Olympiques.

Pour plus d'info concernant le sous-titrage : access@rtbf.be