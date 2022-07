La fête de clôture de Mons 2015 sur les médias de la RTBF

Sur VivaCité , émission spéciale aussi samedi entre 13h et 15h, avec Philippe Jauniaux en studio à Viva Mons et des interventions sur le terrain, ainsi que tout au long de la soirée (18h-23h) depuis les différents bals.

En TV

Ce samedi soir, deux documentaires consacrés à Mons 2015 seront à découvrir sur La Trois.

A 21h10 : L’Art au kilomètre. Secrets de fabrication de Mons Street Review : un documentaire réalisé par Marie-France Delobel et Yves Dorme d’après une idée originale de Jacques Grandclaude

Ce film nous raconte les secrets de fabrication de " Mons Street review " : un des programmes numériques phares de MONS 2015. S’inspirant des techniques du Street View de Google, il nous offre une nouvelle cartographie virtuelle, décalée, ludique et poétique, dans laquelle des scènes de rues sont jouées par les habitants de la ville. Les deux créateurs de ce projet, Ludovic Nobileau et Antonia Taddéi, ont tourné et réalisé des scènes dans 53 rues de la ville, représentant un total de 10 kilomètres, avec plus de 900 participants ! Cette expérience unique ne pouvait se faire sans laisser des traces. Ce documentaire décrypte les différentes étapes de fabrication de ce projet hors norme.

A 22h45 : Mons 2015, un destin partagé : un documentaire de Patrick Paulo

Ce film décrit, quant à lui, les préparatifs de Mons 2015 vécus par 5 habitants de la ville. Ces cinq personnalités ont été filmées au fil des mois qui les séparaient de l’évènement. Leur environnement, leur passé nous ramènent à l'histoire d'une région, mais aussi aux méfiances et aux espoirs suscités par le fait de vivre dans une capitale culturelle en devenir. Parmi ces protagonistes : Marcel Leroy, ancien journaliste, Massimo Falasca, gérant de deux cafés, un musicien burkinabé marié à une Montoise, une jeune photographe et enfin un artiste électro-acoustique, mettant en avant le rôle des nouvelles technologies dans Mons 2015.