"L'invitation", un nouveau rendez-vous culturel de la RTBF en juin sur La Trois, La Première et le web

Les artistes sont au cœur de cette nouvelle émission qui va se décliner chaque jour de la semaine et le samedi en version longue sur La Trois avec des prolongements en radio et sur le web.

L’émission s’articule autour de cinq moments clés : l’arrivée impromptue chez un duo de téléspectateurs, la lecture de l’invitation et la présentation du duo du jour, la rencontre de l’hôte culturel et l’immersion dans son univers, la présentation de l’événement culturel et l’avis de notre duo sur celui-ci.

En fait, c’est l’artiste qui invite un duo à découvrir un lieu culturel qui leur est inconnu. Le duo partage ses ressentis et son expérience. Les protagonistes se connaissent et ce sont eux, par leur singularité, qui donnent le ton à l’émission. Ils ne savent pas à l’avance quand l’équipe débarquera chez eux avec l’enveloppe et ignorent tout de la journée qu’ils vont passer.

La journée en question est une immersion détendue dans un événement culturel à Bruxelles ou en Wallonie. Avec un réel échange entre les participants et une envie de découvrir l’autre. C’est une expérience culturelle unique qui crée des ponts entre deux mondes.

Le duo assiste à l’événement et la caméra scrute ses réactions. Au terme de cette expérience, chaque membre du duo est questionné individuellement sur ses impressions. La parole est également redonnée aux artistes qui expriment leur avis sur cette rencontre atypique.

Les événements artistiques sont de tout bord, cinéma, concert, exposition, spectacle, théâtre, festival, soirée, animation pour enfants, actualité littéraire... De quoi inciter le téléspectateur à sortir de chez lui en dépassant ses a priori, pour découvrir la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La production exécutive de cette nouvelle émission a été confiée à Joël Franka et Tanguy Cortier, respectivement à travers les sociétés ADN Studio et CC Studio.

Joël Franka est réalisateur de long métrage (Une chanson pour ma mère-Magritte du meilleur premier film et prix du public au FIFA) et de films documentaires (Classes opéra, Les nouveaux explorateurs…). Monteur en chef de l’émission Rendez-vous en terre inconnue et chef d’entreprise, depuis toujours, Joël Franka s’intéresse à la production de flux pour la TV via des concepts originaux. Sa devise : "Une bonne histoire suffit".

Tanguy Cortier réalise et produit depuis quinze ans des émissions de flux et des documentaires en Belgique et en France (L’Agenda, L’Espace j’en rêve, Y’a pas pire conducteur, La chaîne, Chacun son histoire, les films "Semal nécessaire", "L’histoire des six barons Empain", "24h au parlement"…). Son credo : "Fédérer les meilleures énergies créatives et professionnelles autour de projets humains".

Ce sont bien ces deux personnages, avec un goût inconditionnel pour la culture, le théâtre et l’univers du film, qui vont unir leurs talents et leur savoir-faire pour L’Invitation, l’émission où la culture vient frapper à votre porte !