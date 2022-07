Le 21 mars prochain, l’Info fait peau neuve en télévision à la RTBF. Sur La Une, Au Quotidien fait place à une nouvelle émission axée sur la consommation : On n’est pas des pigeons. Sébastien Nollevaux en assurera la présentation. Cette nomination implique une redistribution des rôles pour le JT de 13h00 et de 19h30. Sur La Deux, un nouveau Jt verra le jour à 19h00. C’est « Le 15 minutes » présenté par Ophélie Fontana et Jonathan Bradfer. Voici le casting de ces différents rendez-vous :

à 13h00 : le JT

Le Jt de 13h00 sera dorénavant présenté par Nathalie Maleux, relayée par Véronique Barbier.

à 18h30-19h20 : On n’est pas des pigeons

La nouvelle émission de consommation de la RTBF On n’est pas des pigeons sera donc présentée par Sébastien Nollevaux. A ses côtés, Michaël Miraglia animera une chronique quotidienne. Le duo sera entouré de plusieurs chroniqueurs spécialisés.

à 19h30 : le JT

En semaine (du lundi au vendredi), le Jt de 19h30 sera présenté par François De Brigode. Le week-end (du vendredi au dimanche), ce sera Hadja Lahbib qui prendra les commandes du JT. François De Brigode et Hadja Lahbib seront relayés respectivement par Nathalie Maleux et Julie Morelle.

à 19h00 : le 15 Minutes

Ce nouveau journal sera présenté par Ophélie Fontana en duo avec Jonathan Bradfer, relayé par Delphine Simon et Nicolas Gillard.

aux environs de 22h45 : le 12 Minutes

Le 12 Minutes sera présenté, quant à lui, par Eric Boever en alternance avec Delphine Simon,

Nicolas Gillard et Esmeralda Labye.