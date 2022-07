Journée d'action du 8 décembre: Modifications des programmes radio et TV

Ce lundi 8 décembre 2014, les actions de grève prévues à Bruxelles ont un impact sur quelques émissions des chaînes radio et TV de la RTBF

Voici les détails.

En radio

Les journaux parlés, flashes d’information bulletins météo et de radioguidage ne seront pas modifiés et resteront dans leurs formats habituels.

Sur La Première, "Le forum de midi" (12h00-13h00) fera place à un programme musical.

Sur VivaCité, les émissions "C’est vous qui le dites" (9h00-11h00), "On n’est pas des pigeons" (11h00-13h00) et "La 3ème Mi-Temps" (19h00-20h00) seront également remplacées par une programmation musicale. Les décrochages de Viva Bruxelles de 6h30, 7h30 et 8h30 sont maintenus.

En télévision

Les journaux télévisés seront diffusés dans leurs formats habituels sur les différentes chaînes.

Sur La Une, le magazine d’information "On n’est pas des pigeons" (18h30) est remplacé par un documentaire inédit intitulé "Les dates de péremptions sont-elles périmées ?".

Sur La Deux, "La Tribune" (20h25) est remplacée par "Tout ce qui brille", un film de Géraldine Nakache avec Leïla Bekthi, César du Meilleur Espoir féminin.