Jonathan Bradfer prend les commandes de " Libre Echange " !

Le magazine événementiel de la RTBF, produit en partenariat avec le Parlement Européen, débute l’année 2015 sous le signe de la nouveauté. Désormais c’est le journaliste JONATHAN BRADFER qui prend les commandes de Libre Echange. Baptême du feu le 24 février avec un premier invité prestigieux : José Bové. Une émission que l’on pourra découvrir en mars sur La Trois.

Le concept de l’émission reste le même. Réunis au Parlement Européen des jeunes de 18 à 25 ans discutent à bâtons rompus avec un invité de marque sur son parcours, son histoire, sa vision du monde ou encore ses passions. Un Libre Echange en toute liberté entre deux générations dans un décor emblématique ; une occasion unique de débattre de thématiques européennes qui touchent tous les citoyens européens y compris les jeunes.

A la fois jeune et expérimenté, Jonathan BRADFER sera le grand-frère qui allie connivence, maturité et crédibilité pour guider les jeunes dans ce débat et jouer le catalyseur d’échange.

Connu aujourd’hui comme l’un des présentateurs du JT de La Deux, Le 15 minutes, en tandem avec Ophélie Fontana, Jonathan Bradfer a multiplié les expériences en télé à la RTBF et est un journaliste tout terrain. Entré à la RTBF en 2000 à la rédaction du JT, il a été tour à tour, journaliste sportif, présentateur du Week-end Sportif, journaliste politique ou encore présentateur de l’émission culte Génie en herbe. C’est dire si Jonathan a plus d’une corde à son arc pour relever ce nouveau défi. Très emballé à l’idée de prendre les commandes de Libre Echange, Jonathan Bradfer continuera également la présentation du JT de La Deux.

Pour son premier Libre Echange, il recevra une personnalité forte : José Bové. C’est l'une des figures du mouvement altermondialiste, connu pour son engagement politique fort, ses coups de gueule et actions musclées contre les OGM qualifiées de désobéissance civile par ses défenseurs.