Jean-Paul Philippot réélu à la présidence de l'UER

Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF, a été réélu pour un cinquième mandat consécutif de Président de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), lors de la 76e Assemblée générale de l'UER à Bečići, au Monténégro.

C'est en 2009 que M. Philippot a pris les rênes de la plus grande union de radiodiffuseurs publics au monde. Son nouveau mandat de deux ans le maintient à la présidence de l'UER jusqu'à fin 2018.

M. Philippot a déclaré : "Je remercie les Membres de l'UER d’affirmer une nouvelle fois leur confiance dans le travail que je réalise en tant que Président. Je suis profondément convaincu, dans mon cœur et dans mon esprit, que les valeurs des Médias de service public (MSP) constituent la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Ces valeurs sont à l’origine de toutes les décisions qui sont prises à l’UER. Je me réjouis de poursuivre le travail entamé aux côtés de chacun de nos Membres, dont l’esprit anime notre Union. Des Membres dévoués, qui nourrissent, développent et font évoluer notre communauté."

Dans son discours à l’Assemblée, M. Philippot a également souligné les priorités de son prochain mandat : la protection et la promotion, à l’échelle européenne, des éléments qui confèrent aux MSP leur caractère unique et incontournable ; la modernisation de la gouvernance de l’UER ; le développement des programmes de solidarité que l’UER destine à ses Membres en difficulté ; l’appui à des initiatives innovantes de l’UER en matière de création de contenus originaux et de nouvelles technologies ; la conclusion et le renforcement de nouvelles alliances, dans le but de continuer à faire entendre la voix des MSP.

Jean-Paul Philippot préside le Conseil exécutif de l'UER, organe élu par l'Assemblée générale et qui rassemble de hauts dirigeants des organismes Membres de l'Union. C'est au Conseil exécutif que revient la responsabilité de veiller à la mise en œuvre de la stratégie et de la politique générales suivies par la direction de l'UER.