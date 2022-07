Grand jeu culinaire : appel à candidatures

La Une proposera prochainement sa nouvelle émission, "Duels en cuisine !", inspirée d’un jeu culinaire australien "My Kitchen Rules". Le programme, produit par Endemol, sera présenté par un couple de grands chefs à l’automne prochain. Dix émissions durant lesquelles 6 duos d’amateurs fins gourmets et bons cuisiniers seront en compétition et s'inviteront à dîner à tour de rôle, afin de prouver qu’ils sont dignes de rivaliser avec les plus grands chefs !

Alors, si vous partagez cette passion pour la cuisine avec votre collègue, vos frères ou sœurs, votre conjoint, votre ami, votre enfant (plus de 18 ans), votre coiffeur, votre voisine, votre ex, votre coach ou encore votre colocataire, n'hésitez pas à vous inscrire au casting !

Toutes les informations et inscriptions (avant le 18 juin) à l’adresse suivante : castingcuisine@rtbf.be