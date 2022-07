Fans de l'émission «Génies en herbe» ? Envie de jouer à un quizz sur l'actualité ? Bonne nouvelle, la RTBF vous propose un tout nouveau jeu sur Internet: Génies en web !

Ce nouveau jeu s'adresse au grand public et aux écoles: vous avez envie de tester et/ou d'améliorer votre culture générale, vous êtes enseignant et vous aimeriez que vos élèves approfondissent leurs connaissances tout en s'amusant?

C'est possible sur le site de la RTBF avec Génies en Web : chaque jour, 4 nouvelles questions d'actualité et une question de notre partenaire: le Parc d'aventures scientifiques à Frameries (Le PASS). Tout le monde peut jouer et devenir « génie du jour ». Vous pouvez aussi jouer à d’autres jeux, et devenir par exemple : « génie de la semaine », « génie du cinéma », « génie du PASS », etc …

Génies en web se veut ludique, mais aussi didactique : s'instruire en s'amusant, telle est la philosophie de ce nouveau jeu.

www.rtbf.be/geniesenweb pour plus d’informations sur

Rendez-vous surnotre nouveau quizz qui vous permet de jouer en ligne gratuitement, sans limite et de tester tous les jours votre culture générale.