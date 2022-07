"Football made in Africa", coup de coeur du jury

Football made in Africa - © Tous droits réservés

La ville de LA ROCHELLE accueillait du 27 au 29 mai 2010 la première édition du WEB-TV FESTIVAL. La RTBF fait une belle entrée en la matière, récompensée du prix "Coup de coeur du Jury" pour la série de web-documentaires "Football made in Africa".

La série de capsules « Football made in Africa », spécialement conçue pour le web a été coproduite par le Secteur Documentaire de la RTBF et réalisée par Pascal Colson, Marc Hilltout et Kenneth Rawlinson.

Retrouvez toutes les vidéos, la galerie photo, le projet musical et découvrez l'Afrique du ballon rond sur http://www.footballmadeinafrica.com/francais.html.