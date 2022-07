Fabrice Grosfilley désigné rédacteur en chef société

Le Conseil d’Administration de la RTBF a entériné ce jeudi 18 juin 2015 la décision de désigner Fabrice Grosfilley comme rédacteur en chef société des rédactions de la RTBF.

A 48 ans, son expérience est riche d’un parcours d’abord dans les médias français (Radio D4B) avant de rejoindre la Belgique et le groupe RTL pour suivre de près les arcanes de la politique belge. Depuis 2012, il dirige la rédaction de Télé Bruxelles.

Fabrice Grosfilley était déjà présent sur les ondes de la RTBF : d’abord sur VivaCité (dans Le 8/9 de Benjamin Maréchal) et, depuis avril dernier, sur La Première (le mot du jour à 8h25 dans Matin Première).

Il rejoindra prochainement la rédaction 360 pour y travailler à l'alimentation quotidienne de nos journaux Radio, Tv et du site rtbf.be/info dans le cadre de la ligne éditoriale et dans la stratégie web first.

Son expérience de management de rédaction, sa vision 360 et son attrait pour l'information de service public ont été des facteurs déterminants dans le choix effectué par l'entreprise.