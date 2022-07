Encore une récompense pour Matière Grise !

Le magazine de la curiosité de la RTBF accumule les récompenses ! Après ses trois prix obtenus au printemps dernier sur la scène internationale, Matière Grise vient de décrocher sa quatrième récompense de 2016 lors de la 32e édition de l’Agrofilm Festival de Nitra, en Slovaquie pour son film « Questions de Matière…Grasse ! » de Patrice Goldberg et Cyril Fleury.

Ce film raconte, sur un mode humoristique, le parcours de deux jeunes femmes en quête du régime idéal. Avec à la clef des informations sur les recherches les plus avancées sur les dangers, mais aussi parfois les bienfaits, des différents types de matière grasse que nous ingurgitons à longueur de journée. Ce film de Matière Grise ainsi récompensé par un jury international, était en compétition avec près de 120 films en provenance du monde entier, devant des productions américaines, françaises, allemandes ou encore canadiennes et japonaises. C’est donc une belle reconnaissance de plus pour la savoir-faire des équipes la RTBF.