Du 25 octobre au 1er novembre : La diversité y passe, même à la RTBF

A l’occasion du 10e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, la RTBF se mobilise avec une programmation spéciale autour de cette thématique. Au travers de l’humour ou de l’information, de documentaires ou de fiction, elle montrera qu’elle est soucieuse de donner des voix à celles et ceux appartenant à des groupes de minorités ou peu représentés.

Ophélie Fontana et Kody Kim proposeront un diversity show revisité. La journaliste et l’humoriste se retrouveront pour une émission qui mêlera information et parodie. Avec eux, des comédiens et des journalistes percutants qui n’ont pas leur langue en poche : Ben Hamidou, Maxence Lacombe et Karen de Paduwa. La bande testera le fameux vivre-ensemble en s’immergeant de façon inattendue dans la société belge au sens large. Elle testera la tolérance, la solidarité sans crier gare. Parodies TV, vrais-faux sujets sur la diversité pour permettre aux voix que l’on n’entend peu de s’exprimer : jeunes, seniors, femmes, handicapés, minorité ethno culturelles … Ce divertissement qui sourit de la diversité ne fera pas l ‘économie de nos petits travers. Bref, une émission sans concession pour bousculer les lignes.https://me.rtbf.be/article/simple/detail?articleId=9115258

Sur La Trois

Yam Dam - © CINEASTES ASSOCIES

Ces dimanche 25 octobre et 1er novembre, Reflets Sud proposera deux émissions spéciales.

Soirée spéciale documentaire

Le 26 octobre

Pour cette soirée, La Trois proposera trois documentaires coproduits par la RTBF autour du thème de la diversité.

La fabuleuse histoire de Sevgi et Andon : un film réalisé par Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro qui raconte l’histoire d’un amour à Bruxelles entre une femme d’origine turque, musulmane et un arménien, chrétien.

Canal Molenbeek : un film de Philippe Cornet : portrait d’une commune et d’un quartier souvent décriés mais qui regorge pourtant de richesses humaines et d'activités culturelles diversifiées.

Quel cirque : un documentaire également réalisé par Philippe Cornet dans lequel on assiste à la fabrication d’un improbable spectacle de cirque rassemblant à Bruxelles onze handicapés mentaux et sept artistes, acteurs et musiciens professionnels.

Ces trois documentaires seront entrecoupés de 3 films réalisés par de jeunes cinéastes européens à Bruxelles dans le cadre d’un partenariat que la RTBF a noué avec le Forum Européen des Jeunes Cinéastes pour la Diversité Culturelle (YEFF - Young European Film Forum for cultural Diversity).

Emission d’archives : Nuances : Entre autres

Le 27 octobre à 23h45

Ce document de 1986 aborde la question du racisme chez les enfants. Est-il inné ou acquis ? Que se passe-t-il lorsqu'on forme un groupe en mêlant des enfants d'origines différentes ?

Yam Dam

Le 28 octobre à 21h15

Un film belge de Vivian Goffette qui raconte l’histoire d’une rencontre entre Christian, marié et père de famille qui mène une vie bourgeoise et Faustine, une jeune burkinabée de 26 ans.

A partir de 23h30, Tout court proposera, trois courts-métrage : Au nom de l’honneur de Nathalie Leclercq - Electric indigo de Jean-Julien Collette et Welkom Pablo Munoz Gomez.

Honk

Le 29 octobre à 22h35

Un film récemment primé au Festival des Libertés par la RTBF et réalisé par Arnaud Gaillard et Florent Vassault. Il s’agit d’un road-movie contre la peine de mort. En fin de soirée, après l’émission Tout le Baz’art présentée par Hadja Lahbib et consacrée à Mélanie De Biaso, place aux archives avec l’émission Dites-Moi dans laquelle Michèle Cédric recevait Emile Shoufani, théologien et éducateur chrétien arabe, de nationalité israélienne, activiste pour la paix. Ensuite, des archives encore avec cette fois un reportage-portrait d’homosexuels diffusé dans l’émission A suivre.