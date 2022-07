Deux productions RTBF récompensées en Suisse

Typique et Histoires de Cabines se sont démarquées ce vendredi 30 octobre au Swiss Web Program Festival de Lausanne.

"Histoires de Cabines" a remporté le Prix du Jury du Meilleur Webdocumentaire, tandis que la saison 3 de "Typique" est repartie avec le Grand Prix du Jury, la plus haute récompense décernée par le festival suisse.

"Histoires de Cabines", c'est un hommage à un objet du quotidien désormais disparu en Belgique : la cabine téléphonique. Le site offre un voyage virtuel au cœur de ce mobilier urbain entré dans le patrimoine belge. Car les cabines sont porteuses d’une valeur sentimentale et culturelle. A l’ère des smartphones, elles sont aujourd’hui le dernier témoin d’une époque que nous relatons avec poésie et douce nostalgie. Le site intègre aussi les témoignages récoltés via les réseaux sociaux ou le répondeur mis en place pour l'occasion. C'est la première récompense pour ce webdoc, réalisé en partenariat entre les équipes de l'émission "Transversales" (La Première) et de RTBF Interactive.

En trois années d'existence, c'est déjà le septième prix remporté par "Typique". Récemment, la websérie avait décroché le prix du "Meilleur scénario européen" au Montréal Web Fest et le "Prix coup de cœur" du Liège Web Fest.