"Deux jours, une nuit", une coproduction cinéma RTBF, aux Oscars

Le film "Deux jours, une nuit", une coproduction Cinéma RTBF, concourt aux Oscars grâce à la nomination de Marion Cotillard dans la catégorie Meilleure Interprétation Féminine.

Dans "Deux jours, une nuit" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Marion Cotillard interprète le rôle d’une jeune femme désespérée qui n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.



L'actrice principale de "Deux jours, une nuit" est déjà lauréate d’un Oscar pour "La môme" reçu en 2008 et bénéficie d’une forte notoriété auprès du public américain et de l’industrie hollywoodienne.

Produit par Les films du Fleuve et coproduit par Eyeworks en Belgique et la RTBF, le film a reçu le soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds Audiovisuel de Flandre.



Distribué aux Etats-Unis par IFC Films, "Deux jours, une nuit", est sorti sur les écrans américains le 24 décembre dernier.

La cérémonie des Oscars se déroulera le 22 février 2015 au Dolby Theatre de Los Angeles.