Des nouveaux logos et un nouveau langage graphique pour les cinq radios de la RTBF

Au printemps 2014, la nouvelle offre des radios de la RTBF fêtait ses 10 ans. Un an plus tard, les cinq chaînes radio repartent pour une nouvelle décennie avec un tout nouveau langage graphique !

Depuis la refonte de l’offre radio de la RTBF en 2004, les cinq marques radio - La Première, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure FM -, bien différenciées les unes des autres, se sont développées dans des segments distincts, de façon à répondre aux goûts des uns et des autres et de toucher avec succès des publics différents.

Cependant, l’environnement des radios changent. Les publics recherchent des "expériences contenus" toujours plus multimédia, l’univers concurrentiel est de plus en plus ouvert et le numérique guide chaque jour davantage nos habitudes d’usage de contenus. Dans ce contexte, l’ensemble des médias de la RTBF se doit plus que jamais d’affirmer plus fortement son lien de famille autour d’un ADN commun : l’ADN RTBF. Ce lien doit s’exprimer aussi bien dans le partage des valeurs communes à toutes les marques, qu’à travers leur mode d’expression. "En rendant plus naturel le passage d’un média à l’autre, ce lien de famille contribue à enrichir l’expérience d’un même contenu diffusé sur des canaux de distribution différents. Il devrait également aider à ce que chaque initiative prise individuellement par un média RTBF apporte davantage sa contribution à l’ensemble de la famille", explique Vincent Crabbé, Responsable du marketing opérationnel et de la diversification.

C’est dans cette perspective que l’ensemble du langage graphique des radios de la RTBF a été retravaillé. Un changement dans la continuité, visant à renforcer le lien perceptible de famille entre les marques, tout en préservant ce qui en fait leurs forces et leurs spécificités. Une occasion aussi de véhiculer plus fortement, à travers leurs logos, le positionnement spécifique de chacune de ces marques.

Ce nouveau langage graphique consiste en :

- Mieux tirer parti des couleurs propres à chaque marque radio : le bleu de La Première, l’orange de VivaCité, Le mauve (et noir) de Classic 21, le pourpre de Musiq3 et le patchwork de couleur avec le bleu clair comme couleur principale pour Pure FM

- Associer à chaque chaîne une forme racontant quelque chose de propre à la marque. Ce qui a engendré un lifting des logos : le phylactère pour La Première (symbole de débat, d’échange de dialogue, d’analyse) ; le papillon pour VivaCité (symbole de légèreté, de proximité) ; la note "classique" pour Musiq3 ; l’onglet de guitare pour Classic 21 et le symbole RDS pour Pure rappelant l’ancrage de plus en plus digital de la radio.

- Simplifier la lisibilité des logos pour les rendre plus accessibles

- Utiliser une famille de typo (Gotham) et une couleur transversale (le jaune orangé) communes pour l’ensemble des marques.

Ce langage graphique simple et flexible (une couleur et une forme par marque) sera d’application dès la mi-mars et sera implémenté au fur et à mesure.

Ce même langage graphique est également utilisé par les trois chaînes TV de la RTBF, ce qui permet aux marques TV et radio d’affirmer leur lien de famille.