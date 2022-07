Des nouveautés sur La Première dès ce lundi 19 janvier

En ce mois de janvier 2015, La Première lance quatre nouvelles émissions ! En semaine, de 11h à 13h30 : une tranche d’information renforcée à la mi-journée et un nouveau magazine ‘Tendances et société’. Le dimanche s’enrichit de deux nouveaux rendez-vous : un magazine scientifique et un grand entretien culturel.

En semaine, à partir du lundi 19 janvier

Un nouveau magazine 'Tendances et société' Véronique Thyberghien - © RTBF 11h-12h QUESTIONS CLÉS Chaque jour en fin de matinée : deux sujets de société, deux invités, pour prendre le temps de s’arrêter, de porter un regard neuf sur nos modes de vie, de raconter l’air du temps.

Aux côtés de Véronique Thyberghien, des experts, mais aussi des acteurs, qui apportent leurs solutions innovantes et réflexions inédites. De la consommation à la santé, en passant par l'éducation, la psychologie, l'économie, l'environnement, la technologie,... : La Première prend du recul pour analyser toutes les tendances de fond de notre société, à travers le prisme de notre curiosité.

Une tanche info renforcée à la mi-journée Barbara Boulet, Fabienne Vande Meerssche, Marie-Laure de Kerchove - © RTBF La Première réagit à l’actualité et propose une grande tranche d’information, désormais aussi à la mi-journée. 12h-13h30 MIDI PREMIÈRE Dès midi, La Première lance une tranche d’info renforcée, Midi Première, avec un journal toutes les demi-heures et une série de nouveaux rendez-vous et de développements. Après le Journal de Midi présenté par Barbara Boulet, Le Forum se décline désormais en deux temps : - 12h04 : Société, politique belge et internationale, actualité économique et financière, cette première partie est ouverte à tous les sujets. Acteurs et experts réagissent.

- 12h25 : Cette deuxième partie se construit en direct avec les auditeurs et internautes, sur un fait d’actualité récente, un événement, une décision.

Présentation : Fabienne Vande Meerssche, du lundi au jeudi. Fabrice Lambert, le vendredi. À 13h, Le grand Journal de la mi-Journée, présenté par Marie-Laure de Kerchove, suivi de deux séquences quotidiennes : - 13h20 : Côté pile, Bertrand Henne décortique et analyse l’interview, qu’il a réalisée le matin même dans Matin Première, une personnalité politique, internationale ou culturelle, L’Acteur en direct, au cœur de l’actualité du jour.

- 13h25 : Côté face, un nouveau rendez-vous prospectif de l’actualité. Barbara Boulet propose une interview quotidienne en rapport avec l’actualité des toutes prochaines heures. Désormais sur La Première, trois grandes tranches intégrées d’information quotidienne : Matin Première (6h-9h), Midi Première (12h-13h30) et Soir Première (17h30-19h30).

Le dimanche, à partir du 25 janvier

Un nouveau magazine scientifique Benjamin Luypaert - © RTBF 16h-17h PAR A PLUS B Sur un ton décontracté, un nouveau rendez-vous pour décortiquer les sciences et décoder les découvertes en compagnie de ceux qui les font. Benjamin Luypaert reçoit chaque dimanche deux invités, un expert et un junior, qui ont carte blanche pour nous faire entendre ce qu’ils cherchent et ce qu’ils trouvent. Ensemble, on s’amuse à apprendre. Quitte à transformer le studio radio en labo !

Un grand entretien culturel Eddy Caekelberghs - © JEAN-MICHEL BYL 18h15-19h PREMIÈRE DE COUVERTURE Un grand entretien culturel, le week-end, sur La Première ! La culture pour s’émanciper, la culture pour s’intégrer, la culture pour critiquer, la culture pour interpeller. Des auteurs, des acteurs, des créateurs, qui aiment, charment, analysent, usent et abusent de la parole. Eddy Caekelberghs les reçoit chaque dimanche en grand entretien pour créer avec eux une Première de couverture.

