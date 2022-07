Départ de Christian Dauriac : la RTBF laisse la justice faire son travail

La RTBF a pris connaissance des déclarations de Christian Dauriac, des accusations qu’il formule et des actions qu’il compte entreprendre à son égard. Fidèle à la ligne de conduite qu’elle a adoptée jusqu’ici, la RTBF ne fera aucun commentaire. S’agissant de question de personne et soucieuse du respect de toutes les parties, elle laisse la justice faire son travail dans la sérénité et réserve donc ses explications, arguments et moyens de défense aux autorités.