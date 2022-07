DE MATIN PREMIÈRE à #matin1 : 20 ans d'information en prime time radio !

Ce vendredi 7 novembre 2014, Matin Première, l’émission matinale de la Première, célèbre ses 20 ans ! Chaque semaine, plus de 425.000 auditeurs sont à l’écoute de ce prime time radio. Lors de la dernière vague CIM, d’avril à juin 2014, l’audience de Matin Première était de 12,1 % de parts de marché*, en progression de 1,1 point en un an. D’année en année, la rédaction de La Première confirme sa réactivité et développe son interactivité en lien avec ses différents publics, en radio, en télévision, sur le web et les réseaux sociaux. C’est le mardi 25 octobre 1994 qu’est diffusée la première émission de Matin Première, de 6h30 à 8h30. Une tranche d’information créée et présentée par Jean-Pierre Jacqmin, aujourd’hui directeur de l’infor­mation à la RTBF. L’émission voit le jour à la suite d’événements majeurs de l’actualité comme la chute du Mur de Berlin (en novembre ’89), la Guerre en Bosnie et les frappes en Irak lors de la première Guerre du Golfe. Christian Druitte, qui dirige alors la rédaction du Journal Parlé, donne le feu vert à ce projet novateur, dont le succès ne se démentira pas d’année en année. *Source : CIM Etude tactique, W2014-2, Lundi-Vendredi, 5h-9h, 12+, Sud.

Les invités Dès le départ, l’émission s’articule autour de la présence d’un invité mis sur le grill. C’est ainsi que se suc­cèdent dans le studio de la matinale ou en interviews extérieures des invités aussi prestigieux et divers que : Kofi Annan, Javier Solana, Jacques Delors, Emma Bonino, Shimon Perez, Yasser Arafat, Le Dalaï Lama, Soeur Emmanuelle, Monseigneur Godfried Danneels et le sénateur Roger Lallemand dans un échange mé­morable sur l’euthanasie, Jean Gol, Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Yves Leterme, et encore récemment (le 10 octobre) Elio Di Rupo pour son tout dernier jour à la tête du gouvernement fédéral. Mais aussi Philippe Noiret, Raymond Devos, les Frères Dardenne, Cécile de France, Yolande Moreau…

Haut-lieu de l'actu (notamment politique) À plusieurs reprises, les interviews de Matin Première ont connu un prolongement dans l’actualité, prin­cipalement politique. Lors des dernières élections, c’est au micro de Bertrand Henne que Didier Reynders met le feu à la campagne électorale en déclarant à propos des enlèvements et disparitions d’enfants, des af­faires et de la dioxine… "il a fallu le retour des libéraux pour remettre de l’ordre". Ou encore le 13 septembre 2001, au surlendemain des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone, l’éclairage proposé au micro de Jean-Pierre Jacqmin par Pascal Boniface a servi de document de travail informel au gouvernement fédéral pour déterminer sa politique à l’époque.

L'interactivité de l'émission Au fil du temps, une série de rubriques ont vu le jour et suscité l’intérêt des auditeurs. Citons par exemple Questions publiques, Connexions et aujourd’hui En Première Ligne, la vigie du web. Des chro­niques qui alimentent l’interactivité entre la rédaction et les auditeurs de La Première tout en interrogeant notre présent et notre futur. Depuis la rentrée de septembre, c’est Mehdi Khelfat qui présente de 6h à 9h cette tranche d’information com­plètement rénovée. Matin Première est aujourd’hui ponctuée de journaux complets toutes les demi-heures, suivis d’un point complet sur les conditions météo et de circulation, d’espaces pour approfondir l’actualité en direct et de nouveaux rendez-vous pour rendre l’info encore plus proche de vous.

L'anniversaire Pour célébrer le 20e anniversaire de cette matinale, l’équipe de Matin Première proposera une émission spéciale le vendredi 7 novembre de 6h à 9h. L’occasion de vous remercier, vous les auditeurs de Matin Première, émission d’information au cœur de votre actualité qui a tenu sa légitimité au cours des ans grâce à votre présence de plus en plus nombreuse et à votre réactivité. L’occasion aussi de remercier l’ensemble des rédactions, des acteurs et témoins qui participent régulièrement à l’émission. Pour marquer cet anniversaire, les rubriques habituelles auront un air de fête, avec notamment des anciens collaborateurs de l’émission, mais aussi des jeunes âgés de 20 ans qui sont aujourd’hui à l’écoute de Matin Première. Un petit-déjeuner festif rassemblera tout ce beau monde !

Via satellite : sur RTBF International, via le satellite AB3 à destination de l'Afrique Matin Première est aussi à regarder en télévision sur La Une, de 6h à 9h, et en streaming vidéo sur www.lapremiere.be. Suivez aussi Matin Première sur Facebook (Page officielle Matin Prem1ère) et sur Twitter (#matin1).