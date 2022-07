Création des Médias francophones publics par la RTBF et ses partenaires

Les Radios francophones publiques et la Communauté des télévisions francophones ont officiellement fusionné ce mercredi 6 avril pour donner naissance aux Médias francophones publics. La RTBF faisait partie historiquement des deux associations, elle est membre fondatrice des MFP.

Ce mercredi 6 avril à Paris, les Radios francophones publiques (créées en 1955) et la Communauté des télévisions francophones (créée en 1964) ont fusionné pour donner naissance aux Médias francophones publics (MFP). Leur premier président est Gilles Marchand, directeur de la Radio télévision suisse (RTS). Eric Poivre, ancien directeur des programmes de La Une et de la RTBF-Télévision, est le secrétaire générale de cette nouvelle alliance.

Pour rappel, cette nouvelle entité réunissant tous les services publics francophones du Nord représente 290 millions de téléspectateurs. Elle compte en ses membres la RTBF, la RTS et Radio-Canada, qui étaient membres des deux associations, mais aussi les sociétés exclusivement radio (Radio France) ou télé (France Télévisions, TV5Monde, TV5 Québec Canada, Télé-Québec) et enfin un nouvel entrant, France Médias Monde, éditrice de France 24 et RFI.

Cette décision d'unir les forces des radios et des télévisions francophones publiques répond à des impératifs économiques mais aussi et surtout à la logique de convergence des médias. L'objet des MFP sera de permettre à ses membres collaborer, d'échanger et de coproduire.