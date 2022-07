Charleroi accueillera la 3e édition de Viva for Life en décembre 2015

Après Liège en 2013 et 2014, c’est au tour de Charleroi d’accueillir le studio de verre de Viva for Life, la grande action de mobilisation et de solidarité de VivaCité, soutenue par toute la RTBF et CAP48, au profit de la petite enfance qui vit chez nous dans la pauvreté. Située en face des bâtiments de la RTBF à Charleroi et dotée d'un " Village de Noël " en pleine expansion, c’est la Place de la Digue qui a été choisie de commun accord.

Du jeudi 17 au mercredi 23 décembre 2015, le cœur de l’opération Viva for Life battra au sein de la première métropole wallonne. Le studio de verre, où s’enfermeront les 3 animateurs de VivaCité pendant 6 jours et 6 nuits, sera en effet installé sur la place de la Digue, derrière le boulevard Tirou et juste en face du bâtiment de la RTBF à Charleroi (Media Sambre). Ce lieu, bien connu des Carolos, est aussi le symbole du renouveau de la Ville puisque la Place a été entièrement rénovée avant d’être inaugurée le 3 mai 2014. Par ailleurs, elle accueille depuis deux ans un "Village de Noël" en plein essor, ce qui ne manque pas de contribuer à la redynamisation de ce quartier de la Ville basse.

Pour rappel, l’an dernier, la 2e édition de l’opération Viva for Life a permis de rapporter 2.103.404 euros de dons au Fonds Viva for Life de CAP48 ! Une somme affectée dès le mois de février par un jury à une cinquantaine d’associations qui travaillent dans les secteurs de la petite enfance et de la pauvreté.

Le succès populaire de cette opération citoyenne a poussé la RTBF à rééditer l’événement et sa déclinaison sur tous ses médias : 144 heures de direct en radio sur VivaCité, sur le web et les réseaux sociaux, et 7 émissions TV sur la Une à 18h30. Si les noms des 3 animateurs enfermés dans le cube ne seront dévoilés qu’à la rentrée radio en septembre, on sait que la cause défendue sera toujours en rapport avec la petite enfance précarisée.

La Ville de Charleroi se réjouit de l’arrivée de ce bel événement festif et solidaire ! Avec le " Village de Noël ", une multitude d'animations investira le cœur du centre-ville pendant les fêtes de fin d’année.