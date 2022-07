Casa Kafka Pictures et Belfius renouvellent leur partenariat dans le cadre d'un Tax Shelter 2.0.

Instauré en 2002, le Tax Shelter est devenu, en quelques années, l’un des poumons du cinéma belge permettant à plus de 900 œuvres audiovisuelles d’être cofinancés par des entreprises tout en apportant un soutien aux producteurs et à la diversité des projets. Aujourd’hui, le Tax Shelter 2.0 devient plus simple, plus transparent et accessible à plus d’entreprises désirant soutenir la production audiovisuelle belge tout en bénéficiant d’une exonération fiscale et d’un rendement financier.

Un partenariat renouvelé

Depuis 2009, la collaboration entre Casa Kafka, filiale de la RTBF, et Belfius a permis l’investissement, via le Tax Shelter, de plus de 60 millions d’euros dans la production de 100 œuvres audiovisuelles : long-métrages, films d’animation, documentaires, séries télévisées, court-métrages, etc.

Aujourd’hui, la collaboration entre les deux acteurs est renouvelée avec l’arrivée d’un Tax Shelter 2.0. Concrètement, cette évolution du système de Tax Shelter offre un incitant fiscal standardisé, simplifié, plus transparent et qui permet à un panel plus large d’entreprises belges d’investir dans la production audiovisuelle, de la PME à la grande entreprise.

La collaboration et le partage de valeurs entre Casa Kafka Pictures et Belfius offre une parfaite complémentarité entre les deux acteurs : l’expertise du monde audiovisuel d’une part, et le contact avec les investisseurs, d’autre part.

En quelques années, le Tax Shelter est devenu l’un des poumons financiers du cinéma belge. De nombreux films ayant vus le jour grâce à ce système ont par ailleurs été présentés, récompensés et primés lors de différents événements tels que le Festival de Cannes, les César, les Magritte ou encore les Oscar.