Audiences radio : Audiences historiques pour la RTBF et Co leadership pour VivaCité

Le CIM vient de publier les résultats de la première vague de sondages relatifs aux audiences des radios en Belgique en cette année 2014. Il s’agit de la vague appelée « W2014-1 », couvrant la période du 4 janvier au 4 avril 2014. C’est la première vague de sondage de ce premier semestre 2014 qui en comptera trois (*). Pour fêter les 10 ans de son offre radio, la RTBF peut se targuer d’attirer en moyenne par semaine 1.930.240 auditeurs à l’écoute d’une de ses cinq radios et 1.289.752 auditeurs chaque jour, les meilleures audiences jamais observées pour le groupe public.

Chaque semaine, la RTBF compte donc 127.500 à 154.176 auditeurs de plus qu’en septembre-décembre 2013 ou qu’en 2013 (moyenne annuelle). Record également en part de marché puisque 36,3% des auditeurs choisissent une des cinq radios de la RTBF, un niveau jamais atteint en progression de +2,6 pts en une vague.

Toutes les radios du groupe RTBF participent à cette progression mais on peut particulièrement saluer :

La progression de Classic 21 qui, avec une part de marché de 10,4% fait un bond de +2 pts et progresse de +17,1% en une vague à 347.383 auditeurs quotidiens et 643.354 auditeurs par semaine (+12,4%), soit son record historique sur tous les critères.

VivaCité bat également ses records d’audiences puisqu’elle attire 936.557 auditeurs chaque semaine et 547.372 chaque jour en progressant de respectivement +11,7% et +6,9%. Sa part de marché à 13,5% reste dans une fourchette haute, comme en 2013 (moyenne annuelle) et lui permet de prendre le co-leadership du paysage radiophonique francophone pour la première fois dans son histoire !

Fourchette haute également pour Pure FM avec 358.886 auditeurs différents par semaine, une progression de +5,6% en une vague soit son niveau record. Cela représente 154.942 auditeurs quotidiens et 3,1% de pdm, un haut niveau situant la radio jeune de la RTBF au-delà de toutes les moyennes annuelles du passé.

La Première à 7,2% de pdm (+0,7 pt) participe également à ce succès avec une nette reprise de tous ses paramètres. Elle progresse en audience quotidienne avec 387.370 auditeurs (+10,5%) et 613.650 auditeurs hebdomadaires (+8,8%).

Et enfin Musiq 3 qui, à 2,1% de pdm, grappille +0,4 point en une vague mais, surtout, gagne plus de 10.000 auditeurs quotidiens et près de 20.000 auditeurs hebdomadaires à respectivement 85.263 et 172.734 auditeurs, des niveaux d’audience supérieurs aux moyennes annuelles des cinq dernières années.

Francis Goffin, Directeur général des radios de la RTBF, se réjouit de l’exceptionnelle progression de l’offre radio publique pour son dixième anniversaire. Il note " qu’avec 36,3% de parts de marché, 1.930.240 auditeurs par semaine et 1.289.752 auditeurs par jour, le groupe des radios de service public reste et renforce sa position de leader pour la 6e fois consécutive dans le paysage radiophonique belge francophone, tant en termes de parts de marché qu’en nombre d’auditeurs".

Par ailleurs, il note deux grands motifs de satisfaction:

- " La RTBF a atteint 36,3% de parts de marché essentiellement grâce à une progression très significative du nombre de ses auditeurs : records battus en auditeurs par jour comme par semaine, tandis que la durée d'écoute moyenne se maintient à un haut niveau. Nos radios ont donc recruté de nombreux nouveaux auditeurs, ce qui est le plus important et gage d'une très bonne assise, tout en renforçant solidement le leadership global du service public sur tous les critères, permettant même à la RTBF d'avoir pour la première fois une de ses chaînes co-leader en part de marché !

- Par ailleurs, il est remarquable que chacune des 5 radios a contribué au recrutement d'auditeurs en daily et/ou en weekly reach et donc à la progression de la RTBF. Cette simultanéité de recrutement et les records atteints sont exceptionnels et ils tombent juste pour les 10 ans de la nouvelle offre radio ".

Il tient à féliciter toutes les équipes de la RTBF et à remercier tous les auditeurs pour leur confiance dans le service public.

* Depuis 2011, l’étude CIM radio comporte trois vagues par an (deux au premier semestre et une au dernier).

Annexe : tableau comparatif des deux derniers sondages