Audiences radio : 2015 année record pour la RTBF !

Les résultats de la troisième et dernière vague des audiences CIM Radio de l’année 2015 relatifs à la période septembre-décembre* viennent d’être publiés. Ils permettent à la RTBF de réaliser pour l’année 2015 une moyenne d’un niveau jamais atteint !

La dernière vague d’audience (2015-3) crédite les cinq radios de la RTBF d’une audience globale de 1.875.177 auditeurs par semaine et de 1.252.280 auditeurs par jour, en hausse par rapport à la vague précédente. Au niveau de leur part de marché, elles atteignent 36,1%, certes en repli par rapport à l’extraordinaire vague précédente (37,2% en 2015-2), mais en hausse par rapport à la première vague de l’année (35,3% en 2015-1) comme par rapport à la même vague il y a un an (32,3% en 2014-3). Sur l’ensemble des trois vagues de l’année 2015, cela permet aux radios de la RTBF de culminer à une part d’audience moyenne de 36,2%, soit une progression de 1,5 point par rapport à l’année précédente. Ce nouveau record historique confirme l’évolution de la part d’audience des 5 radios publiques au cours de la dernière décennie : 25,9 % en 2006, 31,3% en 2008, 33,1% en 2013, 34,7% en 2014 et 36,2% en 2015 !

En nombre d’auditeurs aussi, le bilan de cette vague est remarquable puisque la RTBF se renforce sur ces fondamentaux que sont l’audience quotidienne (daily reach) et l’audience hebdomadaire (weekly reach). En effet, le total RTBF progresse grâce à trois radios qui ont recruté de nombreux auditeurs : VivaCité et Pure FM qui enregistrent leur record en la matière, ainsi que Classic 21 qui enregistre son deuxième meilleur résultat historique !

Au niveau de l’analyse par radio, VivaCité n’a jamais compté autant d’auditeurs. Avec 937.989 auditeurs hebdomadaires, la radio de proximité de la RTBF a gagné 18.000 auditeurs hebdomadaires par rapport à la vague précédente et 19.000 par rapport à la vague équivalente de 2014.