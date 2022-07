Attentat au siège de Charlie Hebdo, la RTBF réagit

Suite à l'attaque de ce mercredi 7 janvier au siège de Charlie Hebdo à Paris, la RTBF fait part de sa réaction.

Jean-Paul Philippot et l’ensemble des collaborateurs de la RTBF condamnent avec force et détermination l’attentat dont Charlie-Hebdo a été l’objet. Touchant à une valeur essentielle de la démocratie et tous les médias dans leur chair, cet acte odieux renforce la détermination des équipes de la RTBF dans la défense de la liberté d’expression. Ainsi, ses rendez-vous d’information débuteront ces mercredi et jeudi une minute plus tôt et s’achèveront une minute plus tard. La parole pour s’opposer au silence que les meurtres croient pouvoir imposer. La parole pour faire écho à l’immense tristesse et au soutien des équipes de la RTBF songeant aux victimes d’un acte ignoble. La parole pour faire vivre une société faite de respect, de tolérance et de diversité.