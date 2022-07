Attentat au siège de Charlie Hebdo - la direction de l'information et des sports et la Société des Journalistes RTBF réagissent

Suite à l'attaque de ce mercredi 7 janvier au siège de Charlie Hebdo à Paris, la direction de l’information et des sports et la Société des Journalistes RTBF font part de leur réaction.

Notre liberté d’expression est aujourd’hui touchée dans toute sa pertinence et son impertinence. Les morts de Charlie Hebdo nous frappent de plein fouet. Les journalistes de la rédaction , la direction de l’information et des sports, la société des journalistes RTBF font part, ensemble, de leur profonde émotion face à ces multiples assassinats et cette attaque frontale contre la liberté.

Nous resterons déterminés, dans tous les secteurs de l’information à la RTBF, à défendre ces valeurs qui fondent notre métier et la démocratie. Aujourd’hui et demain, devant cette volonté de réduire l’information, nous allons symboliquement allonger nos journaux radio et télévisés, les anticiper à l’antenne et rendre hommage à nos collègues et amis victimes de cet acte liberticide.

La direction de l’information et des sports et la Société des Journalistes RTBF