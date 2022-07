Accord de partenariat entre les chaînes parlementaires et la RTBF

Depuis le dimanche 16 novembre 2014, l’émission "Europe Hebdo" coproduite par les chaînes parlementaires, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat, en collaboration avec la RTBF, bénéficie chaque semaine d’une nouvelle exposition sur La Trois. La chaine LCP-Assemblée Nationale, quant à elle, reprend le programme produit par la RTBF "Libre échange" qu’elle diffuse ,sur ses antennes. Ce partenariat entre les chaînes parlementaires françaises et la RTBF s’inscrit dans une volonté commune d’offrir à l’actualité européenne la plus large exposition et une mise en valeur.

L’émission "Europe Hebdo" co-présentée par Kathia Gilder (LCP-Assemblée nationale) et Nora Hamadi (Public Sénat) est l’une des rares émissions du paysage audiovisuel entièrement consacrée à l’actualité de l’Union. Ainsi, chaque semaine, ce rendez-vous, d’une durée de 26 minutes, explore l’Europe dans tous ses Etats en décryptant – l’actualité des 28 en présence d’invités – députés, commissaires européens et experts.

"Libre échange" accueille des étudiants belges et européens qui se trouvent face à une personnalité de renom international et débattent avec elle en toute liberté durant 70 minutes, dans un lieu symbolique, le Parlement Européen.