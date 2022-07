Un million de fois MERCI (à vous) ! Participez à notre grand concours !

Plus d'un million de fans cumulés sur l'ensemble des pages Facebook de la RTBF.

Dès l'apparition des réseaux sociaux, la RTBF a décidé de prendre part à la conversation avec ses communautés. Une intention simple et en phase avec le sens premier du service public. Les réseaux sociaux sont intimement liés à la volonté d'ouverture, d'écoute et d'échange de la RTBF. S'il s'agit certes d'un cap symbolique, nous souhaitions relier celui- ci aux plus de 145 pages d'émissions, thématiques ou corporate, au travail quotidien des équipes passionnées et aux centaines de milliers de messages échangés avec vous. Merci de participer à ces conversations et de nous permettre de nous améliorer un peu plus chaque jour.

Pour vous remercier de votre fidélité et de votre participation, nous avons une surprise pour vous.

