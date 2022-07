Matière Grise doublement récompensée !

Le magazine de la curiosité de la RTBF accumule les récompenses! Matière Grise vient en effet d’être doublement primé à l'occasion d'un grand événement international : le Festival du Film de Santé, d'Environnement et de Culture de Djakarta, en Indonésie.

Le jury du Festival a décerné un prix à deux films estampillés "Matière Grise" : l’un consacré aux méfaits du sucre et d'autre part l’enquête sur les recherches menées pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer.

Le Festival du Film de Santé, d'Environnement et de Culture de Djakarta en Indonésie, regroupait pas moins de 325 productions, en provenance de 55 pays. Deux films de Matière Grise ont donc été récompensés d'un "International Award of Merit". Une belle double récompense et une belle reconnaissance pour le savoir-faire des équipes de la RTBF qui rivalisent ainsi avec à des grosses productions internationales.