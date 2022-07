Des investissements éco-responsables

Energie verte à la RTBF : Agir localement, contribuer globalement

Depuis le lancement de l’opération Planète Nature en 2007, la RTBF a développé une politique de consommation douce et d’investissements durables…

Dans chacun des projets immobiliers de l’entreprise, les énergies renouvelables sont désormais une composante incontournable. La RTBF veille à améliorer l’empreinte environnementale de ses bâtiments en recourant aux nouvelles techniques comme la géothermie, la cogénération, en favorisant également une bonne isolation thermique et acoustique etc…

Depuis juillet 2013, l’ensemble des sites wallons RTBF fonctionnent à l’énergie 100% verte et 100% belge proposée par Electrabel, Groupe GDF SUEZ. La fourniture d’électricité de tous les sites wallons de la RTBF a ainsi été remplacée par une électricité entièrement produite en Belgique par Electrabel à partir de sources renouvelables, constituées exclusivement d’éoliennes on-shore.

Des actions sont menées en interne pour améliorer le tri des déchets, encourager l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables, favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains etc… Bien au-delà de la sensibilisation de l’ensemble des équipes, la RTBF vise l’implication de tous ses collaborateurs, au travers de nombreuses actions, petites et grandes.

Dans leurs programmes, les chaînes radio et TV sont attentives à développer des émissions, des séquences, des contenus qui favorisent la conscientisation et l’action de tous pour une planète plus verte :