Cécile Gonfroid CIO de l'année 2013

Décerné par le magazine Data News, "le CIO de l’année" récompense chaque année un directeur des systèmes d’information (ou Chief Information Officer pour ‘CIO’) actif dans notre pays. C’est Cécile Gonfroid, directrice générale des Technologies et Exploitation à la RTBF qui se voit décerner ce titre en 2013. Elle succède ainsi à Luc Verbiest du Persgroep en tant que CIO de l’année.

Le CIO est l'une des fonctions les plus excitantes, stimulantes et importantes dans les entreprises aujourd'hui. Grâce à son approche pragmatique, il réussit à utiliser les outils ICT au profit de la gestion opérationnelle mais il démontre aussi au quotidien une vision stratégique, un leadership, une personnalité et une capacité de contribuer à la stratégie de l'organisation.

Cécile Gonfroid ne s’y trompe pas : " C’est une motivation supplémentaire pour l’avenir, mais c’est aussi une reconnaissance du travail de toute une équipe compétente et innovante depuis plus de 4 ans "

Après avoir obtenu son diplôme en réalisation radio/TV à l’IAD, Cécile Gonfroid est arrivée à la RTBF en 1984. Elle est alors successivement réalisatrice et productrice au service sport, directrice adjointe à la TV, et directrice de production TV jusqu’en 2009. C’est à cette époque qu’est créée la Direction Générale des Technologies et d’Exploitation au sein de la RTBF. Cécile Gonfroid est nommée à sa tête avec pour objectif d’établir une gouvernance de l’information visant à valoriser les contenus numériques et à sécuriser leur accès et leur exploitation sur toutes les plates-formes en tenant compte des désirs des consommateurs.

Cécile Gonfroid a rendu possible l’intégration de la DGTE à la stratégie globale de la RTBF en assurant la convergence des différentes équipes de l’entreprise et en étant aussi persuadée de l’importance d’entretenir la communication et la collaboration au sein des équipes. Sa distinction au titre de CIO de l’année honore ainsi toute l’entreprise publique.