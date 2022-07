Nos missions

La RTBF est devenue une entreprise publique autonome à caractère culturel suite au décret du 14 juillet 1997. Dans ce cadre, elle peut agir d’initiative et dispose d’une autonomie, régie par un contrat de gestion. Ce contrat, conclu tous les 5 ans avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, fixe les droits et les missions de l’entreprise.

La RTBF se veut être un moteur d’expression et d’épanouissement pour tous, par tous et partout. Ses missions se définissent autour de deux axes : les besoins et attentes des citoyens belges francophones et sa volonté d’informer, de divertir et d’éduquer.

La mission première de la RTBF est de confirmer et certifier une information avant de l’expliquer et de la mettre en perspective en plaçant l’investigation au cœur de sa démarche.

Dans son rôle de stimulateur et révélateur de talent, la RTBF ouvre également la voie à la création dans de multiples formats. Au cœur de nos vies et de nos cultures, le divertissement est gage d’épanouissement et d’émotions. L’un est personnel, les autres sont collectives. Ils sont tout aussi importants pour les moments forts qu’ils procurent.

Enfin, dans un monde où les repères fluctuent sans cesse, l’éducation permet de décoder l’environnement en permettant l’émancipation et la créativité. L’accès à la connaissance, à la compréhension des enjeux et à leur analyse critique participe pleinement au rôle de service public dans la société numérique du 21e siècle.

Carrefour et espace de dialogue et d’écoute dans le débat démocratique, la RTBF entend ainsi être un pôle de référence dans le contexte de mutations profondes et d’univers global. Elle entend ainsi participer à l’essor et à l’épanouissement de la Wallonie et de Bruxelles, pour ses citoyens, en Belgique et par-delà ses frontières.

Le premier contrat de gestion de la RTBF a été conclu le 14 octobre 1997. Le contrat de gestion actuellement cours est entré en vigueur le 1er janvier 2013 et porte jusqu’en 2017. Le cinquième contrat de gestion de la RTBF, conlu le 12 décembre 2018, couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Entreprise publique, la RTBF est financée la Fédération Wallonie-Bruxelles. La subvention qui lui est affectée annuellement présente l’essentiel de ses ressources, à savoir près de 75 % du budget. Les recettes provenant de la publicité non commerciale, du parrainage, de la publicité commerciale et d’autres opérations publicitaires et commerciales représentent moins de 25% des recettes globales.

Les ressources de la RTBF comprennent également les droits découlant de la diffusion de certains de ses programmes ; les dividendes et recettes des sociétés ou organismes auxquels elle participe (actionnariats de la RTBF) et les recettes de toute nature compatibles avec son objet social.

RTBF - Radio Télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Boulevard Auguste Reyers, 52 - 1044 Bruxelles - 02 737 21 11 - TVA : 223-459-690