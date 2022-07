Télévision

Avec quatre chaînes de télévision, la RTBF joue la carte de la complémentarité. Elles développent chacune leur spécificité en privilégiant la qualité et la diversité des émissions.

La Une Télévision - © Tous droits réservés La Une est la chaîne généraliste, familiale et populaire de la RTBF. Elle se consacre prioritairement à l’information, au divertissement et à l’événement. La Une promeut le patrimoine de Bruxelles et de la Wallonie. Elle est ouverte sur la Belgique, l’Europe, la francophonie et le reste du monde.

Tipik Télévision - © Tous droits réservés Deuxième chaîne de télévision généraliste de la RTBF, Tipik est aussi, et avant tout, un media digital, radio et télévision adressé aux jeunes adultes. Elle est ainsi parfaitement complémentaire à la une. L’offre Tipik fait donc, entre autres, la part belle à l’information, la culture, la découverte, le sport et les séries

La Trois Télévision - © Tous droits réservés La Trois est la chaîne de la culture et de la jeunesse. Elle se veut multiculturelle et ouverte sur le monde. Chaîne de la connaissance et de la découverte, elle multiplie les regards pour explorer nos régions, notre pays, notre continent, notre univers.